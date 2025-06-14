ФК Александрия определился с новым главным тренером. По информации ТаТоТаке, клуб подписал контракт с 33-летним Кириллом Нестеренко сроком на два года. Имена ассистентов в его штабе будут объявлены в ближайшее время.

Нестеренко станет самым молодым главным тренером Украинской Премьер-лиги. В последний раз он работал в болгарском Левски София на должности ассистента главного тренера.

Кирилл Нестеренко — 33-летний уроженец Макеевки, который завершил игровую карьеру в 23 года из-за травмы. В юношеской команде Металлурга пересекался с Вадимом Шаблием, в 25 лет исполнял обязанности главного тренера Стали в УПЛ. В течение семи лет был ассистентом болгарина Николая Костова в клубах Украины, Казахстана и Болгарии, в частности в Стали, Шахтере (Караганда), Каспии (Актау) и Левски. Владеет несколькими иностранными языками и является приверженцем современного атакующего футбола.

Команда начнет подготовку к новому сезону и выступлениям в еврокубках 18 июня на клубной базе. С 2 июля Александрия проведет сбор в Австрии.