«Александрия» может уволить Гуру и назначить Ротаня
«Александрия» объявила об уходе Гуры
Он тренировал команду 1,5 года
14 декабря 17:37
«Александрия» через свой сайт объявила об уходе главного тренера Юрия Гуры.
Контракт был разорван по обоюдному согласию. О причинах не сообщается.
По информации СМИ Гура не выполнил задачу команды на первую часть сезона. «Александрия» не финишировала в топ-3.
На данный момент клуб идет 5-м в таблице УПЛ.
На эту должность могут назначить Руслана Ротаня.
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