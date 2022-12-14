Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:10
Телемагазин
09:45
Хоккей. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Таппара - Регле

«Александрия» объявила об уходе Гуры

Он тренировал команду 1,5 года
Футбол Украинская Премьер-лига
14 декабря 17:37
«Александрия» объявила об уходе Гуры

«Александрия» через свой сайт объявила об уходе главного тренера Юрия Гуры.

Контракт был разорван по обоюдному согласию. О причинах не сообщается.

По информации СМИ Гура не выполнил задачу команды на первую часть сезона. «Александрия» не финишировала в топ-3.

На данный момент клуб идет 5-м в таблице УПЛ.

На эту должность могут назначить Руслана Ротаня.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александрия Юрий Гура

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Форвард «Шахтера» близок к переходу в другой клуб УПЛ
Форвард «Шахтера» близок к переходу в другой клуб УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
12 декабря 23:46
Воспитанник «Динамо»: «Так получилось, что дебютный мяч в УПЛ забил бывшему клубу»
Воспитанник «Динамо»: «Так получилось, что дебютный мяч в УПЛ забил бывшему клубу»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 декабря 22:02
«Александрия» может уволить Гуру и назначить Ротаня
«Александрия» может уволить Гуру и назначить Ротаня
Футбол Украинская Премьер-лига
09 декабря 15:30
Не «зрада». Украинский хавбек перешел в «Локомотив»
Не «зрада». Украинский хавбек перешел в «Локомотив»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 декабря 22:37
Гура – о ничьей с «Рухом»: «Был бы у игрока львовян нож – он бы подрезал нашего футболиста»
Гура – о ничьей с «Рухом»: «Был бы у игрока львовян нож – он бы подрезал нашего футболиста»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 ноября 12:50

Новости: Футбол

Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Чемпионат мира по футболу
11:10
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Лига чемпионов UEFA
11:02
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Украинские легионеры
10:50
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Чемпионат мира по футболу
10:39
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
В Европе
10:28
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Чемпионат мира по футболу
10:11
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Примерa (Испания)
10:10
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Чемпионат мира по футболу
10:10
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Украинская Премьер-лига
09:50
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости