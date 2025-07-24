Александрия потерпела поражение от Партизана в первом матче квалификации Лиги конференций
Сербская команда забила по мячу в каждом тайме
2 дня назад
Фото: ФК Александрия
В польском городе Катовице состоялся первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций между Александрией и Партизаном.
Серебряный призер УПЛ активно начал матч, однако уже на 14-й минуте пропустил после контратаки сербов – отличился Богдан Костич.
В начале второго тайма Партизан удвоил преимущество после гола Огнена Угрешича. Больше мячей команды не забивали.
Ответный матч состоится 31 июля в 22:00.
Лига конференций, второй квалификационный раунд
Первый матч
Александрия – Партизан – 0:2
Голы: Костич, 14, Угрешич, 56.
Поделиться