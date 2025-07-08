Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри оценил кадровый потенциал перед началом предсезонки. Его слова приводит Football Italia.

Я очень рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Браво клубу, что его удержали. Леан - выдающийся игрок. Я уверен, что этот сезон будет для него отличным. Я верю в него, я убежден. Он приближается к возрасту зрелости. Обычно самые важные годы для игрока — от 26 до 30. Я думаю, что он стал более ответственным, я встретился с ним сегодня утром и поговорил. Все предпосылки для того, чтобы он проявил себя, есть.

Модрич присоединится к нам в августе. Он – выдающийся игрок, очень важный. У нас есть Риччи, Модрич, Лофтус-Чик, Фофана, Бондо, Муса. Отличные футболисты. В центре поля будут играть трое – это могу точно сказать, - рассказал Аллегри.