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около 1 часа назад
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри оценил кадровый потенциал перед началом предсезонки. Его слова приводит Football Italia.
Я очень рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Браво клубу, что его удержали. Леан - выдающийся игрок. Я уверен, что этот сезон будет для него отличным. Я верю в него, я убежден. Он приближается к возрасту зрелости. Обычно самые важные годы для игрока — от 26 до 30. Я думаю, что он стал более ответственным, я встретился с ним сегодня утром и поговорил. Все предпосылки для того, чтобы он проявил себя, есть.
Модрич присоединится к нам в августе. Он – выдающийся игрок, очень важный. У нас есть Риччи, Модрич, Лофтус-Чик, Фофана, Бондо, Муса. Отличные футболисты. В центре поля будут играть трое – это могу точно сказать, - рассказал Аллегри.
Аллегри уже возглавлял Милан с 2010 по 2014 год. В этот период он провел у руля команды 178 матчей, выиграв чемпионат страны и Суперкубок Италии. Позже, работая в Ювентусе, специалист пополнил свой послужной список пятью титулами чемпиона, пятью Кубками и двумя Суперкубками Италии.
В сезоне 2024/25 Милан под руководством Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсао, которые уже оставили свои посты, занял восьмое место в Серии А, заработав 63 очка по итогам 38 туров.