Аллегри: «В Милане всегда нужно стремиться к максимуму»
«Россонери» сделали ставку на хорошо знакомого тренера
около 1 часа назад
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри проанализировал неудачную игру команды в предыдущем сезоне. Его слова приводит Football Italia.
Футбол - сложная вещь. Простой пример: я смотрел Серию Б, и Специя играла в плей-офф с совершенно другой командой, чем та, что год назад боролась за выживание. Не мне судить, что пошло не так в Милане в прошлом сезоне. Милан выиграл трофей, дошел до финала Кубка Италии, показал отличные отдельные матчи. Моя задача - взять лучшее из прошлого сезона.
Потенциал у команды есть. Нам нужно работать вместе - игрокам, клубу, всем в Миланелло, чтобы достичь максимальных результатов. В Милане всегда нужно стремиться к максимуму, никогда не довольствоваться малым и работать с полной отдачей. Особенно в чемпионате, где важна стабильность, а не отдельные игры. Для результатов нужно определенное количество очков, голы и как можно меньше пропущенных мячей. Разница голов в итальянском чемпионате всегда имела значение — меня этому учили с детства, - рассказал Аллегри.
Аллегри уже возглавлял Милан с 2010 по 2014 год. В этот период он провел у руля команды 178 матчей, выиграв Серию А и Суперкубок Италии. Позже, работая в Ювентусе, специалист пополнил свой послужной список пятью титулами чемпиона, пятью Кубками и двумя Суперкубками Италии.
В сезоне 2024/25 Милан, под руководством Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсао, которые уже оставили свои посты, занял восьмое место в Серии А, заработав 63 очка по итогам 38 туров.