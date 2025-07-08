Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри проанализировал неудачную игру команды в предыдущем сезоне. Его слова приводит Football Italia.

Футбол - сложная вещь. Простой пример: я смотрел Серию Б, и Специя играла в плей-офф с совершенно другой командой, чем та, что год назад боролась за выживание. Не мне судить, что пошло не так в Милане в прошлом сезоне. Милан выиграл трофей, дошел до финала Кубка Италии, показал отличные отдельные матчи. Моя задача - взять лучшее из прошлого сезона.

Потенциал у команды есть. Нам нужно работать вместе - игрокам, клубу, всем в Миланелло, чтобы достичь максимальных результатов. В Милане всегда нужно стремиться к максимуму, никогда не довольствоваться малым и работать с полной отдачей. Особенно в чемпионате, где важна стабильность, а не отдельные игры. Для результатов нужно определенное количество очков, голы и как можно меньше пропущенных мячей. Разница голов в итальянском чемпионате всегда имела значение — меня этому учили с детства, - рассказал Аллегри.