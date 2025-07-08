Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо оказался перед непростой задачей — грамотно распределить большое количество атакующих игроков, доступных в составе.

Как сообщает Bernabéu Digital, Алонсо уже начал принимать нестандартные решения. В частности, он планирует использовать Эндрика не на привычной позиции в центре нападения, а переместить его на правый край атаки. Такой шаг обусловлен тем, что наставник Реала не собирается сажать на скамейку Килиана Мбаппе, который считается одним из ключевых исполнителей команды.

Также стало известно, что тренер выразил четкую позицию руководству клуба – он категорически против продажи или аренды юного и перспективного Эндрика, так как рассчитывает на его прогресс.

На правом фланге бразильцу предстоит конкурировать с Браимом Диасом, Ардой Гюллером и Родриго. При этом последний, по слухам, может покинуть клуб летом, так как недоволен своим текущим статусом в команде.

Слева в атаке, как ожидается, будет действовать Винисиус Жуниор, а в роли замены для Мбаппе в центре нападения будет использоваться Гонсало Гарсия. На данный момент Реал участвует в клубном чемпионате мира, где 9 июля сыграет в полуфинале против ПСЖ.

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