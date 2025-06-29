Наставник мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мыслями о матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира против туринского Ювентуса. Его комментарий приводит издание Tuttosport.

«Как только вы выходите из группы, каждый матч становится почти финалом. Ювентус есть Ювентус, это клуб с богатой историей в Европе. Результат против Манчестер Сити не имеет значения, у них отличная команда, и это будет очень сложный матч.

Нам нужен Килиан, это очевидно. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно быстрее и в наилучшей форме. Мбаппе один из лучших в мире. Я надеюсь, что он будет готов. Я не могу гарантировать, что он будет играть, но мы настроены оптимистично.

Игра вместе с Винисиусом? Вини может начать на фланге, а Килиан — в центре. Это вопрос понимания, восприятия. У них есть выдающиеся индивидуальные качества, но они необходимы в рамках коллективной системы», — сказал Алонсо.