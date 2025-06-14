Новый главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо обратился к руководству клуба с просьбой продлить контракт с атакующим полузащитником Браимом Диасом. Об этом сообщает портал TodoFichajes.

По информации источника, Алонсо высоко оценивает игру 25-летнего футболиста, в частности его технический уровень и универсальность. Реал уже начал работу над новым соглашением, хотя действующий контракт Диаса с клубом действует до лета 2027 года.

Сам Браим Диас также намерен остаться в Мадриде на несколько следующих лет. В сезоне 2024/25 он провел 52 матча, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.