Алонсо предупредил игроков Реала: «Кто не будет бегать — не будет играть»
Новый наставник мадридцев требует максимальной самоотдачи независимо от имен
17 минут назад
Новый главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо обозначил свои требования к команде после смены Карло Анчелотти на тренерском мостике. Испанский специалист сделал четкое послание игрокам относительно их мотивации и дисциплины на поле.
Как сообщает журналист Cadena SER Хавьер Эрраэс, ссылаясь на источники в клубе, Алонсо обратился к футболистам с прямым предупреждением:
— Те, кто не будет бегать и выкладываться, не будут играть. Имена не имеют значения.
Кроме того, тренер подчеркнул необходимость активной игры без мяча:
— Вы не должны просто стоять и ждать, пока вам отдадут пас, чтобы забить. Нужно бегать за каждым мячом.
Свой первый официальный матч во главе Реала Алонсо проведет 18 июня — мадридцы встретятся с Аль-Хилялем в рамках Клубного чемпионата мира в США.
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