Новый главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо обозначил свои требования к команде после смены Карло Анчелотти на тренерском мостике. Испанский специалист сделал четкое послание игрокам относительно их мотивации и дисциплины на поле.

Как сообщает журналист Cadena SER Хавьер Эрраэс, ссылаясь на источники в клубе, Алонсо обратился к футболистам с прямым предупреждением:

— Те, кто не будет бегать и выкладываться, не будут играть. Имена не имеют значения.

Кроме того, тренер подчеркнул необходимость активной игры без мяча:

— Вы не должны просто стоять и ждать, пока вам отдадут пас, чтобы забить. Нужно бегать за каждым мячом.

Свой первый официальный матч во главе Реала Алонсо проведет 18 июня — мадридцы встретятся с Аль-Хилялем в рамках Клубного чемпионата мира в США.