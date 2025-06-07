Анчелотти назвал причину, по которой Бразилия не смогла поразить ворота Эквадора
Итальянец дебютировал во главе «селесао»
около 15 часов назад
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвел итоги матча 15 тура квалификации ЧМ-2026 против Эквадора (0:0). Его слова цитирует Globo.
Думаю, условия были сложными, чтобы показать слаженную игру. Думаю, во втором тайме хорошие моменты были у Вини и Каземиро. Да, в атаке мы могли сыграть лучше, но нужно учитывать и силу соперника. Эквадор, как и мы, провёл хороший матч.
Они хорошо оборонялись, и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, мы не всегда были на чистых мячах в финальной трети. Не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко, - сказал Анчелотти.
Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ с 22 очками.
11 июня Бразилия сыграет следующий матч отбора на Мундиаль против Парагвая в Сан-Паулу на стадионе клуба Коринтианс (Neo Química).
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