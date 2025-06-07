Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвел итоги матча 15 тура квалификации ЧМ-2026 против Эквадора (0:0). Его слова цитирует Globo.

Думаю, условия были сложными, чтобы показать слаженную игру. Думаю, во втором тайме хорошие моменты были у Вини и Каземиро. Да, в атаке мы могли сыграть лучше, но нужно учитывать и силу соперника. Эквадор, как и мы, провёл хороший матч.

Они хорошо оборонялись, и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, мы не всегда были на чистых мячах в финальной трети. Не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко, - сказал Анчелотти.