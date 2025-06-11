Анчелотти оценил свою дебютную победу во главе сборной Бразилии

Тренер бразильской сборной поделился своими мыслями после игры с Парагваем

около 2 часов назад

Фото: Getty Images
Карло Анчелотти/фото: Google

Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями после победы над Парагваем в отборочном матче к ЧМ-2026. Минимальная победа со счетом 1:0 принесла бразильцам долгожданную путевку на мировое первенство.

«Мы сыграли неплохой матч, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру, хотя не всегда доходило до ударов. Во втором тайме игра немного ослабла, но в целом мы показали согласованную командную игру, и это радует.

Нам необходимо усердно работать, поскольку до ЧМ-2026 остался лишь год. Важно продемонстрировать качественный футбол в двух оставшихся матчах.

Болельщики остались довольны, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.

После 16 сыгранных туров Бразилия уверенно расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, уступая только Аргентине и Эквадору, имея в активе 25 набранных очков.

Следующие встречи подопечные Анчелотти проведут в сентябре – соперниками станут сборные Чили и Боливии.

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