Анчелотти оценил свою дебютную победу во главе сборной Бразилии

Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями после победы над Парагваем в отборочном матче к ЧМ-2026. Минимальная победа со счетом 1:0 принесла бразильцам долгожданную путевку на мировое первенство.

«Мы сыграли неплохой матч, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру, хотя не всегда доходило до ударов. Во втором тайме игра немного ослабла, но в целом мы показали согласованную командную игру, и это радует.

Нам необходимо усердно работать, поскольку до ЧМ-2026 остался лишь год. Важно продемонстрировать качественный футбол в двух оставшихся матчах.

Болельщики остались довольны, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.