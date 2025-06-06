Анчелотти провел дебютный матч во главе Бразилии
В рамках отбора ЧМ-2026
около 20 часов назад
Карло Анчелотти / Фото - Getty Images
Эквадор в рамках 15 тура южноамериканского отбора на ЧМ-2026 дома принимал Бразилию (0:0).
Встреча в Гуаякиле завершилась безголевой ничьей, однако запомнится дебютом во главе «селесао» Карло Анчелотти. Победа Бразилии в Эквадоре могла помочь обойти соперника по таблице.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
Эквадор - Бразилия 0:0
Эквадор после матча с Бразилией остался вторым в турнирной таблице с 24 в активе. Бразилия - четвертая с 22 очками.
11 июня Бразилия сыграет следующий матч отбора на Мундиаль против Парагвая в Сан-Паулу на стадионе клуба Коринтианс (Neo Química). Эквадор в тот же день отправится в гости к Перу.
Поделиться