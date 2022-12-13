Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на приглашение топ-сборной

Итальянского коуча в Бразилии не будет

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не покинет клуб, сообщает Marca.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) предложила итальянскому наставнику работу в национальной сборной, но он отказался.

Анчелотти сосредоточен на работе в Реале и собирается до конца отработать контракт с клубом, который действует до 2024 года.

Бразильская конфедерация футбола уволила Тите с поста главного тренера команды после вылета с ЧМ-2022 в четвертьфинале от Хорватии.

Ранее была информация, что Бразильская конфедерация футбола также контактировала с Хосепом Гвардиолой.