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Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на приглашение топ-сборной

Итальянского коуча в Бразилии не будет
Футбол Примерa (Испания)
13 декабря 13:50
Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на приглашение топ-сборной
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не покинет клуб, сообщает Marca.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) предложила итальянскому наставнику работу в национальной сборной, но он отказался.

Анчелотти сосредоточен на работе в Реале и собирается до конца отработать контракт с клубом, который действует до 2024 года.

Бразильская конфедерация футбола уволила Тите с поста главного тренера команды после вылета с ЧМ-2022 в четвертьфинале от Хорватии.

Ранее была информация, что Бразильская конфедерация футбола также контактировала с Хосепом Гвардиолой.

Петр Приходько
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) сборная Бразилии (футбол)

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