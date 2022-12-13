Анчелотти – о первом поражении «Реала» в Примере: «Это был скверный вечер, вот и все»
Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на приглашение топ-сборной
Итальянского коуча в Бразилии не будет
13 декабря 13:50
Карло Анчелотти / Фото: Twitter
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не покинет клуб, сообщает Marca.
По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) предложила итальянскому наставнику работу в национальной сборной, но он отказался.
Анчелотти сосредоточен на работе в Реале и собирается до конца отработать контракт с клубом, который действует до 2024 года.
Бразильская конфедерация футбола уволила Тите с поста главного тренера команды после вылета с ЧМ-2022 в четвертьфинале от Хорватии.
Ранее была информация, что Бразильская конфедерация футбола также контактировала с Хосепом Гвардиолой.
Комментарии 0