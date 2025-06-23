Спортивный комментатор Общественного, радиоведущий Андрей Столярчук в интервью XSPORT дал оценку молодежной сборной Украины, которая покинула Евро-2025 (U-21) после группового турнира.

Наш собеседник объяснил, почему команда Унаи Мельгосы после успешной квалификации не смогла с сильным составом добиться успеха в Словакии.

– Андрей, как и у многих, молодежка оставила двоякое впечатление на Евро. Не ловили себя на таком?

– Возможности этой команды гораздо выше того, что мы увидели. Отбор показал, что наша молодежка может и умеет играть в футбол.

– Первая игра против Дании была ключевой на этом турнире?

– Да. В том поединке мы доминировали над соперником. После первого тайма я подключился в студию Общественного и критиковал молодежку, потому что при такой игре на перерыв стоило уходить с большим счетом в пользу Украины. Во втором тайме начали больше ошибаться, скамейка запасных Дании помогла им вернуться в игру. Мы там потеряли золотые очки, которых не хватило.

Матч против Нидерландов мы проиграли по всем статьям. По-хорошему, могли и третий гол получить. Поймали Батагова, который правым центральным ногой себе подыграл рабочей ногой. К сожалению, реакция была запоздальной. Более чем показательно было то, что болельщики лучшим игроком назвали Руслана Нещерета. В общем, Украина не показала свой максимум на турнире и тот уровень, на который мы надеялись.

– По функциональной готовности молодежки есть вопросы?

– Как эмоциональный, так и функциональный. Это один из основных факторов, который нам помешал классно себя показать на Евро. Некоторых игроков я просто не узнал. Сюда можно отнести Ваната, игрока национальной сборной, который два сезона подряд становится лучшим бомбардиром УПЛ, но он отыграл на 20-25% от своих возможностей, как и большинство футболистов. После 60 минут в каждой игре мы начали садиться, когда соперник мог брать тепленькими. Показательной в этом плане была игра с Нидерландами, а играть навесами, когда соперник на две головы выше тебя, не имело смысла. Мы не знали, что делать. Мало было открытий, не создав много в игре 11 на 10.

Бражко, как бы ему ментально ни было сложно, поступил безответственно по отношению к партнерам в моменте с удалением. Это свидетельствует о том, что команда не была сосредоточена на этом турнире.

Володимир Бражко / Фото - УАФ

– Кто вам понравился на турнире?

– Мне очень понравился Брагару на обоих флангах, забил несколько голов. Также отметил бы Ярмолюка, который приехал с травмой и классно отыграл, продемонстрировав уровень игрока клуба АПЛ. Очеретько здорово себя зарекомендовал. Олег своей игрой мог привлечь внимание скаутов, которые были на наших играх, однако, как мы знаем, Шахтер задешево украинцев не отпускает. За Арды Турана он мог бы быть железным игроком обоймы, получая игровые минуты, несмотря на бешеную конкуренцию в центре поля.

– Унаи Мельгосу можно назвать главным виновником невыхода из группы?

– Если физическое и эмоциональное состояние не соответствует турниру такого уровня,вина лежит на главном тренере, которому не удалось подготовить команду качественно. Подвести её к оптимальным кондициям. Тренерский штаб здесь слабо сработал.

– Как правило, футболистов для сборной готовят в клубах. Недостаток времени мог сыграть не на руку Унаи?

– Здесь стоит отделять матчи в сезоне и после него. Подготовка молодежи была долгосрочной, но нам не удалось стабилизировать состояние игроков, тогда как 2 года назад команда Ротаня была хорошо подготовлена. Похожая ситуация была у взрослой сборной на Евро-2020, когда результат есть, но команда физически не была готова наилучшим образом. После турнира будет время всё проанализировать, чтобы в будущем не наступать на те же грабли.

– Есть будущее у Мельгоси после этого турнира?

– Ему ничего не угрожает, пока в системе УАФ работает Сергей Ребров. Для меня неважно, какой национальности тренер, если он будет давать отличный результат. Отбор провели здорово, но за финальную часть можно и нужно критиковать. Если руководство ассоциации будет доверять Реброву, Мельгоси ничего не угрожает.

Унаи Мельгоса / Фото - УАФ

– Напоследок о ходе Евро. Кто ваш фаворит?

– На молодежном уровне всегда есть место для сенсаций. Перед четвертьфиналами считал главными фаворитами Испанию и Португалию. Германия с Вольтемаде в составе выглядит сильно.

– У кого из звёздочек турнира может получиться во взрослом футболе?

– Осула (Дания) провел турнир персонально сильно. Нравится ван Боммел (Нидерланды), Вольтемаде, Кенда (Португалия), которого начали сравнивать с Рафаэлем Леау.

Сборная Украины U-21 на Евро-2025 заняла итоговое третье место в группе D. Команда Унаи Мельгоси набрала 3 очка, уступив сверстникам из Нидерландов и Дании.

UEFA подвел итоги провального выступления Украины на молодежном Евро-2025.