Павел Василенко

С каждой минутой шансы Моркема на выживание уменьшаются. Их единственная надежда — на известного боксёра.

Всего несколько лет назад Моркем переживал лучший период в истории клуба, играя в Первой лиге и мечтая о выходе в Чемпионшип. С тех пор многое изменилось.

В 2023 году клуб вылетел во Вторую лигу, а через два года — в Национальную лигу. Что ещё хуже, из-за финансовых проблем неизвестно, сможет ли он наконец принять участие в соревнованиях.

Клуб был дисквалифицирован Английской футбольной ассоциацией за невыполнение финансовых обязательств. Игроки и тренеры остаются без оплаты. Первые три матча нового сезона перенесены.

Окончательное решение ожидается 20 августа. Если владелец Джейсон Виттингем не сможет погасить свои долги перед игроками и тренерами до того времени, клуб, вероятно, обанкротится.

Несмотря на это, Виттингем отказывается продавать клуб лондонской инвестиционной группе Panjab Warriors. Болельщики надеются, что Тайсон Фьюри сможет убедить владельца изменить своё мнение.

В 2022 году звезда бокса заявил о своём намерении инвестировать значительные средства в клуб. В конце концов, этого не произошло. Теперь, возможно, его последний шанс.

«Я думал о покупке Моркема. Мне предложили. Я владею всеми тренировочными базами и спортзалом. Возможно, я стану владельцем клуба», – сказал Фьюри изданию talkSPORT.

Покупка клуба не будет огромной тратой для известного боксёра. Его состояние оценивается в 195 миллионов фунтов стерлингов. Моркем, с другой стороны, может стоить в десять раз меньше.