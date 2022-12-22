Анри – о Холанде: «В «Ман Сити» у него будет матч с шестью голами»

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Бывший нападающий Тьерри Анри заявил Daily Mail, что считает Эрлинга Холанда идеальным нападающим.

Я думаю, что в «Ман Сити» у него будет матч с шестью голами, определенно. Давайте учитывать, сколько моментов «горожане» создают.

Забьет ли он 50 голов за сезон? В чемпионате – нет, но за сезон – да.

Он форвард старой школы. Я бы сравнил его с Ширером, с Линекером, с Гердом Мюллером, с Паоло Росси, с Филиппо Индзаги».