Холанд: «Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси»
Анри – о Холанде: «В «Ман Сити» у него будет матч с шестью голами»
Экс-форвард считает норвежца идеальным нападающим
22 декабря 21:28
Фото: bein sports
Бывший нападающий Тьерри Анри заявил Daily Mail, что считает Эрлинга Холанда идеальным нападающим.
«Он новый представитель старой школы нападающих. То, что он делает, – это работа, это профессия. Он хочет только одного: забивать голы. И он делает это в совершенстве.
Я думаю, что в «Ман Сити» у него будет матч с шестью голами, определенно. Давайте учитывать, сколько моментов «горожане» создают.
Забьет ли он 50 голов за сезон? В чемпионате – нет, но за сезон – да.
Он форвард старой школы. Я бы сравнил его с Ширером, с Линекером, с Гердом Мюллером, с Паоло Росси, с Филиппо Индзаги».
Холанд забил 18 голов в АПЛ в 13 матчах.
Ранее форвард заявил, что рвется в игру.
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