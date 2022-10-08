Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Анри: «Видел игры Мудрика за сборную Украины. Он впечатляет»

Легенда «Арсенала» оценил полузащитника «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 октября 20:26
Анри: «Видел игры Мудрика за сборную Украины. Он впечатляет»
Фото: ФК Шахтер

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил HITC игру полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Когда ты играешь в Лиге чемпионов, люди заметят тебя.

Я видел, как он играл за сборную Украины, это было достаточно впечатляюще. Мне нравится его прямота – если у него есть пространство, он просто бежит на соперников.

Мне всегда нравится, как он играет один на один. Он хороший игрок. Его связывали со многими командами. Посмотрим, чем все закончится».


Мудрика связывали с интересом «Арсенала».

«Шахтер» хочет 50 миллионов евро за игрока.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Мудрик Тьерри Анри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

ПСЖ видит в Мудрике замену Неймару
ПСЖ видит в Мудрике замену Неймару
Футбол Лига 1 (Франция)
09 октября 08:27
Еще один именитый топ-клуб интересуется Мудриком
Еще один именитый топ-клуб интересуется Мудриком
Футбол Украинская Премьер-лига
08 октября 10:35
«Шахтер» не намерен отдавать Мудрика в «Арсенал» за дешево
«Шахтер» не намерен отдавать Мудрика в «Арсенал» за дешево
Футбол Украинская Премьер-лига
07 октября 12:10
Анри: «Артета делает с Зинченко то же, что и делал Гвардиола»
Анри: «Артета делает с Зинченко то же, что и делал Гвардиола»
Футбол Украинские легионеры
05 октября 19:59
Срна: «Мудрик стоил бы 100 миллионов евро, если бы имел бразильский паспорт»
Срна: «Мудрик стоил бы 100 миллионов евро, если бы имел бразильский паспорт»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 октября 17:59
Мудрик: «На данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%»
Мудрик: «На данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%»
Футбол Лига чемпионов UEFA
04 октября 22:02

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости