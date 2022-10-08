Еще один именитый топ-клуб интересуется Мудриком
Анри: «Видел игры Мудрика за сборную Украины. Он впечатляет»
Легенда «Арсенала» оценил полузащитника «Шахтера»
08 октября 20:26
Фото: ФК Шахтер
Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил HITC игру полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.
«Когда ты играешь в Лиге чемпионов, люди заметят тебя.
Я видел, как он играл за сборную Украины, это было достаточно впечатляюще. Мне нравится его прямота – если у него есть пространство, он просто бежит на соперников.
Мне всегда нравится, как он играет один на один. Он хороший игрок. Его связывали со многими командами. Посмотрим, чем все закончится».
Мудрика связывали с интересом «Арсенала».
«Шахтер» хочет 50 миллионов евро за игрока.
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