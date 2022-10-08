Анри: «Видел игры Мудрика за сборную Украины. Он впечатляет»

Фото: ФК Шахтер

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил HITC игру полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

Я видел, как он играл за сборную Украины, это было достаточно впечатляюще. Мне нравится его прямота – если у него есть пространство, он просто бежит на соперников.

Мне всегда нравится, как он играет один на один. Он хороший игрок. Его связывали со многими командами. Посмотрим, чем все закончится».