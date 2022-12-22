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АПЛ, Лига 1 и МЛС предложили внедрить временные замены. Названо условие их применения

Революционное изменение в правила призвано защитить здоровье футболистов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 17:12
АПЛ, Лига 1 и МЛС предложили внедрить временные замены. Названо условие их применения
Фото - Soccer 365

Английская Премьер-лига совместно с Лигой 1 и МЛС предложили внедрить временные замены. Об этом сообщает Guardian.

Нововведение планируется запустить уже со следующего сезона. Лиги обратились в Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) с предложением протестировать новое правило уже летом 2023 года.

Временные замены будут применяться при травмах головы. Они позволят оперативно сделать обследование игрока. Если не будет диагностировано сотрясение мозга, футболист сможет вернуться на поле.

Ранее сообщалось, что защитник Александр Зинченко сможет сыграть в первом матче «Арсенала» в АПЛ после перерыва.

Сергей Стаднюк
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