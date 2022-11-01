Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось

«Аль-Айн» специалиста провалил старт сезона

Сергей Ребров / Фото: Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, существует вероятность того, что 1 января 2023 года 48-летний специалист примет «сине-желтых». Руководство клуба из ОАЭ может расстаться с тренером зимой.

Отметим, что «Аль-Айн» выдал второй худший старт сезона в истории. Контракт Реброва истекает летом 2023 года.

Соглашение же УАФ с нынешним главным тренером сборной Александром Петраковым длится до конца года.