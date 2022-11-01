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Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось

«Аль-Айн» специалиста провалил старт сезона
Футбол Сборная Украины
11:31
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Сергей Ребров / Фото: Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, существует вероятность того, что 1 января 2023 года 48-летний специалист примет «сине-желтых». Руководство клуба из ОАЭ может расстаться с тренером зимой.

Отметим, что «Аль-Айн» выдал второй худший старт сезона в истории. Контракт Реброва истекает летом 2023 года.

Соглашение же УАФ с нынешним главным тренером сборной Александром Петраковым длится до конца года.

Сергей Стаднюк
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Сергей Ребров Аль-Айн

Комментарии 1

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1 ноября 2022г. 11:42
Они этого идиота вместе с таким же уебищ-м как ярмоленко уже давно не держат! Им просто стало жаль денег потраченых на этих уродов!
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