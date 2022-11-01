«Аль-Айн» Реброва выдал второй худший старт сезона в истории
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
«Аль-Айн» специалиста провалил старт сезона
11:31
Сергей Ребров / Фото: Аль-Айн
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, существует вероятность того, что 1 января 2023 года 48-летний специалист примет «сине-желтых». Руководство клуба из ОАЭ может расстаться с тренером зимой.
Отметим, что «Аль-Айн» выдал второй худший старт сезона в истории. Контракт Реброва истекает летом 2023 года.
Соглашение же УАФ с нынешним главным тренером сборной Александром Петраковым длится до конца года.
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