Отечественный тренер Олег Федорчук после победы молодежной сборной Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) поделился мнением по поводу необязательного удаления полузащитника Владимира Бряжка и большого количества карточек у «сине-желтых».

Если в первом тайме Украина сфолила пять раз, то во втором – 11. Надо признаться, что мы разошлись, хотя некоторые из фолов были именно тактическими. Судья имеет право наказывать. Бывает так, что фол вроде и не грубый, но по совокупности нарушений уже тянет на желтую карточку.

Кто заменит Бражко на этой позиции в игре с Нидерландами? Возможно, Ярмолюк. Он в последнее время был опорным полузащитником в «Брентфорде». Вообще у Мельгосы есть из кого выбирать.

Я так скажу, многие люди думают, что Бражко потерял место в стартовом составе «Динамо» именно из-за того, что его зимой не продали в «Вулверхэмптон». Но, я считаю, что на это повлияли травмы, которые он получал в течение сезона.

Даже в конце игры с Финляндией было заметно, что Бражко не выдерживает темп – ему тяжело. Надо что-то ему делать с физическими функциями. Если он и дальше не будет доигрывать 15-20 минут матча, то это значительная проблема, особенно для футболиста его амплуа. Как по мне, это сказывается недостаточная беговая подготовка Бражко.

Да, «горчичники» могут нам аукнуться. Добавляет проблем и тот факт, что у нас не всегда игроки, которые выходят на замену, могут войти в игру. Как по мне, Салюк уже второй матч не вытягивает на таком уровне. Заметно, что он где-то проседает на фоне всей сборной. Хотелось бы, чтобы свежие игроки, наоборот, оживляли игру, но уже второй матч подряд мы видим, что только наши соперники после замен добавляют.

Очень хорошие 45 минут Козик провел. Однако, когда на его фланге начал играть свежий левоногий игрок, то два эпизода он все-таки проиграл. Мельгоса решил заменить Козика, но Салюк вообще ни разу не смог остановить своего оппонента. Именно поэтому основная угроза финов во втором тайме шла именно с этого фланга, – сказал Федорчук в интервью «Украинскому футболу».