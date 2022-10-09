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«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ

Отсутствие основного защитника сыграло свою роль в важном матче, но не ключевую
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Фото - ФК Ливерпуль

В десятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле переиграл «Ливерпуль».

«Красные» сумели дважды отыграться после голов Мартинелли и Сака на первой и последней минутах стартовой 45-минутки. Забили Нуньес и Фирмино. Но победу «канонирам» принес дубль англичанина ударом с точки.

Защитник Александр Зинченко не принял участия в важном матче. Недавно украинец перенес травму.

«Арсенал» набрал 24 очка и снова обошел «Манчестер Сити» в турнирной таблице с отрывом в один балл. «Ливерпуль» с 10 пунктами – лишь десятый.

АПЛ, 10 тур

«Арсенал» – «Ливерпуль» 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) – Нуньес, 34, Фирмино, 53

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Тирни, 82), Сака (Фабиу Виейра, 90+4), Габриэл Жезус (Нкетиа, 90+1), Мартинелли.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 46), Матип (Конате, 69), ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Салах (Фабиньо, 69), Диогу Жота (Эллиотт, 81), Диас (Фирмино, 42), Нуньес.

Предупреждения: Эдегор – Диас, Гомес
Сергей Стаднюк
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Теги

Арсенал Лондон Ливерпуль Александр Зинченко

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