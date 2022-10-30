«Арсенал» без Зинченко разнес «Ноттингем» и не потерял отрыв от «Сити»

«Канониры» забили пять мячей сопернику

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В 14-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» в родных стенах разгромил «Ноттингем Форест».

Нелсон в первом тайме вынужденно заменил Сака. Но без лидера «канониры» все равно не почувствовали сопротивления соперника.

Более того, вышедший на замену игрок оформил дубль и ассист. Команда же забила пять мячей.

Защитник Александр Зинченко матч пропустил. Украинец продолжает восстанавливаться после травмы.

«Арсенал» набрал 31 очко и вновь обошел «Манчестер Сити» на два очка. «Ноттингем» остался последним.

АПЛ, 14 тур

«Арсенал» – «Ноттингем Форест» 5:0

Голы: Мартинелли, 5, Нелсон, 49, 52, Парти, 57, Эдегор, 78

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба (Тирни, 76), Томиясу (Соареш, 63), Джака (Нкетиа, 75), Парти, Эдегор, Сака (Нелсон, 27), Габриэл Жезус, Мартинелли (Фабиу Виейра, 63).

«Нотингем»: Хендерсон, Орье, Кук, Маккенна, Лоди (Уильямс, 64), Куяте (О`Брайен, 81), Фройлер, Йейтс, Лингард (Деннис, 56), Гиббс-Уайт (Джонсон, 56), Авонийи (Уоррелл, 64).

Гиббс-Уайт