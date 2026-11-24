Павел Василенко

Арсенал и Боруссия Дортмунд сыграли вничью 1:1 в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Хозяева открыли счёт уже на 10-й минуте. Нони Мадуэке отдал передачу Виктору Дёкерешу, а шведский нападающий мощным ударом правой ногой примерно с 25 метров отправил мяч в верхний угол ворот Грегора Кобеля.

Арсенал доминировал в первом тайме и нанёс 14 ударов – это лучший показатель команды за одну половину матча Лиги чемпионов с ноября 2009 года. Однако преимущество хозяев осталось минимальным.

На 55-й минуте Боруссия отыгралась. Максимилиан Байер после передачи Жоана Гаду обыграл Габриэля и низким ударом переиграл Кепу Аррисабалагу. Для нападающего это первый гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Дортмунд мог вырвать победу, но гол Джоба Беллингема отменили из-за офсайда. В свою очередь, Дёкереш не реализовал возможность после передачи Мартина Эдегора, пробив головой мимо ворот.

Арсенал имеет 11 очков и занимает пятое место в таблице. Боруссия с десятью баллами идёт седьмой.

Лига чемпионов, 5-й тур

Арсенал – Боруссия Д – 1:1

Голы: Дёкереш, 10 – Байер, 55.