Александр Сукманский

Выходные в английской Премьер-лиге завершатся противостоянием Арсенала и Манчестер Сити. Лондонцы стремятся сохранить лидерство в чемпионате, тогда как действующие чемпионы попытаются прервать неудачную серию и сократить отставание от вершины турнирной таблицы.

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Арсенал хочет вернуться к победам

Команда Микеля Артеты стремится реабилитироваться после двух подряд ничьих. В течение четырех дней Арсенал упустил преимущество в матчах против Ньюкасла (2:2) и Боруссии Дортмунд (1:1).

Несмотря на потерю очков, лондонцы сохранили преимущество в шесть баллов на вершине Премьер-лиги после предыдущего тура. Также команда продолжает занимать место в первой восьмерке европейского турнира.

Арсенал остается единственной командой АПЛ, которая выиграла все пять домашних матчей чемпионата этого сезона. В целом серия домашних побед лондонцев в Премьер-лиге насчитывает уже восемь поединков.

Лучшую серию на домашнем стадионе клуб в последний раз демонстрировал в период с апреля до декабря 2022 года, когда одержал десять побед подряд.

Манчестер Сити переживает сложный период

Манчестер Сити подходит к матчу после четырех подряд поединков без побед в чемпионате. Команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Ничья с Фулхэмом в прошлом туре сделала Сити второй командой в истории Футбольной лиги Англии, которая начала сезон с семи побед подряд, но после этого не смогла выиграть в следующих четырёх матчах. В последний раз подобное случалось с Шеффилд Уэнсдей в сезоне 1904/05.

Ситуацию для команды Пепа Гвардиолы усложнила ничья с Наполи в Лиге чемпионов посреди недели.

В будущем матче Сити рискует пропустить первым в пятом подряд поединке Премьер-лиги. В последний раз такая серия случалась в 2012 году, когда нынешний наставник Арсенала Микель Артета забил единственный гол в победном матче лондонцев со счётом 1:0.

История очных встреч

Арсенал может впервые с сезона 2014/15 дважды победить Манчестер Сити в течение одного сезона. В матче за Суперкубок Англии лондонцы одолели соперника со счётом 3:0.

На своем поле Арсенал не проигрывает Сити в последних трёх матчах Премьер-лиги: две победы и одна ничья. Эта серия прервала предыдущую неудачную тенденцию, когда лондонцы потерпели шесть подряд домашних поражений от манчестерцев в чемпионате.

Статистика и серии команд

Арсенал сохранял свои ворота в неприкосновенности в семи из девяти победных матчей Премьер-лиги этого сезона.

Соперники Арсенала получили 36 жёлтых карточек в матчах против лондонцев. Это самый высокий показатель в лиге после 11 туров вместе с другой командой.

Манчестер Сити забил 15 голов во втором тайме матчей этого сезона АПЛ. Это лучший показатель чемпионата.

Сити победил действующих чемпионов Англии в 12 из последних 14 матчей. Ещё одна встреча завершилась вничью, а в одной победили соперники.

Ключевые игроки и кадровые потери

Кай Хаверц имеет хорошую статистику в последних матчах против Манчестер Сити. В четырёх предыдущих личных встречах он участвовал в четырёх голах Арсенала: забил трижды и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, каждый из трёх последних голов Хаверца за лондонцев становился первым в матче.

Эрлинг Холанд не забивал в трёх последних матчах Манчестер Сити, что нетипично для норвежца. В будущей встрече он может стать лишь четвёртым футболистом, который забивал в пяти подряд матчах Премьер-лиги против Арсенала.

Участие вратаря Арсенала Давида Раии остаётся под вопросом. Он получил травму плеча в матче против Ньюкасла.

Манчестер Сити не имеет новых кадровых потерь перед поединком.

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити

Неудачная серия Манчестер Сити создает для Арсенала хорошие предпосылки, чтобы воспользоваться преимуществом домашнего поля и одержать победу. В материале Flashscore победа лондонцев рассматривается как перспективный вариант для ставки.

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В матче Арсенал vs Манчестер Сити эксперты GGBET считают более вероятной победу хозяев — коэффициент 2.05. Тогда как шансы гостей оценивают в 3.53. Кто сильнее? Выбирай на ggbet.ua!

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