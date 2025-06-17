Арсенал установил новый ценник на Зинченко
Александр может переехать в Милан
около 1 часа назад
Лондонский Арсенал решил расстаться с Александром Зинченко и выставил украинского защитника на трансфер.
Как сообщает Tarafsız Futbol, руководство клуба оценило футболиста в десять миллионов евро. Этой ситуацией намерен воспользоваться итальянский Милан, так как клуб заинтересован в приобретении Зинченко уже в это трансферное окно и начал диалог с Арсеналом.
В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 23 матча за лондонцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. С момента перехода из Манчестер Сити летом 2022 Зинченко отыграл за Арсенал 91 матч, забив три мяча и отдав пять ассистов.
Контракт игрока действует до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.