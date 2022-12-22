Артета: «Гвардиола спрашивал меня, как играть против английских клубов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил talkSPORT, как согласился стать помощником Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити».

В 28 лет я решил начать получать тренерское образование. Я начал делать это, когда был в «Арсенале», Венгер очень поддерживал меня, и я начал по-настоящему наслаждаться этим процессом. Помню, когда мне было 30 лет, Пеп первым позвонил и сказал: «Может быть, если бы я приехал в Англию, ты бы мог стать моим помощником?». Я сказал: «Я все еще играю! Еще рано…»