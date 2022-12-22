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Артета: «Гвардиола спрашивал меня, как играть против английских клубов»

Тренер рассказал, что мечтал о работе еще будучи игроком
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 20:47
Артета: «Гвардиола спрашивал меня, как играть против английских клубов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил talkSPORT, как согласился стать помощником Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити».

«Мы познакомились с Гвардиолой, когда мне было 15 лет, он был моим кумиром. Он был тем, кому я пытался подражать. Было странно, потому что, когда я еще играл, а он был менеджером «Барселоны» и «Баварии», он звонил мне и спрашивал совета, как бы я играл с той или иной английской командой. И с тех пор мы построили с ним хорошие отношения.

В 28 лет я решил начать получать тренерское образование. Я начал делать это, когда был в «Арсенале», Венгер очень поддерживал меня, и я начал по-настоящему наслаждаться этим процессом. Помню, когда мне было 30 лет, Пеп первым позвонил и сказал: «Может быть, если бы я приехал в Англию, ты бы мог стать моим помощником?». Я сказал: «Я все еще играю! Еще рано…»


Ранее тренер подтвердил интерес к игроку «Шахтера».

«Арсенал» опережает в таблице АПЛ «Ман Сити».

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета

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