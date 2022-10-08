Артета: «Надо показать «Ливерпулю», что мы способны конкурировать»

Микель Артета / Фото: Арсенал

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о грядущем матче с «Ливерпулем» в 10-м туре АПЛ. Его цитирует ВВС.

Один из тех матчей, которых все с нетерпением ждут. Наш соперник демонстрирует свой уровень на протяжении пяти-шести лет. Нам надо показать, что мы повысили свой уровень и способны конкурировать.

– «Арсенал» набрал 21 из 24 очков на старте сезона.

– Я осознаю, что мы можем выступать еще лучше, чем сейчас. И мы должны это делать, если желаем быть той командой, которую мы хотим видеть. И задача – делать это каждые три дня. Всегда есть какие-то слабые места, которые хочется устранить.

Я действительно очень горжусь тем, как изменилась наша динамика, как изменилась атмосфера вокруг клуба. Да, успех измеряется завоеванными трофеями, но вы также должны понимать, где мы были до этого и насколько раздробленным выглядел клуб. То, как все выглядит сейчас, – это заслуга каждого.