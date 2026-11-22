Павел Василенко

Жирона одержала домашнюю победу над Эйбаром в матче 15-го тура Сегунды. Важную роль в триумфе каталонской команды сыграли украинские нападающие Александр Пищур и Владислав Ванат, которые вместе организовали первый гол хозяев. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 36-й минуте Пищур откликнулся на передачу в глубину, ворвался в штрафную площадку соперника и переправил мяч на Ваната. Украинский форвард оказался в нужном месте и отправил его в ворота, открыв счет в поединке.

Однако еще до перерыва Эйбар отыгрался: на 44-й минуте Мадариага реализовал пенальти. После отдыха Жирона снова вышла вперед. На 59-й минуте Эрнандес забил второй мяч хозяев, который и принес им победу.

Пищур покинул поле на 71-й минуте, а Ванат – на 82-й. Еще один украинец в составе Жироны, голкипер Владислав Крапивцов, весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы Жирона имеет 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице второго испанского дивизиона. Следующий поединок команда проведет 28 ноября на выезде против Эльденсе. Начало встречи в 17:15 по киевскому времени.

Сегунда, 15-й тур

Жирона – Эйбар – 2:1

Голы: Ванат, 36, Эрнандес, 59 – Мадариага, 44 (пенальти).