«Аталанта» с Малиновским потеряла очки, «Специя» с Коваленко проиграла новичку

После выхода украинца бергамаски дважды пропустили

Фото - Удинезе

В девятом туре итальянской Серии А «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой». «Монца» обыграла «Специю».

Бергамаски упустили преимущество в два мяча после выхода на 65-й минуте полузащитника Руслана Малиновского. Героями хозяев стали Деулофеу и Перес.

Хавбек Виктор Коваленко вышел в стартовом составе «Специи». Но голы Карлоса Аугусто и Мари принесли победу новичку Серии А. Оба украинца получили оценку 6.7 от SofaScore.

«Аталанта» набрала 21 очко и рискует пропустить «Наполи» в единоличные лидеры. «Монца» обошла «Специю» на два пункта в борьбе за выживание.

Серия А, 8 тур

«Монца» – «Специя» 2:0

Голы: Карлос Аугусто, 32, Мари, 63

«Удинезе» – «Аталанта» 2:2

Голы: Деулофеу, 67, Перес, 78 – Лукман, 36, Муриэль, 56 (пен.)

«Удинезе»: Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 87), Уолас, Ловрич (Арслан, 59), Макенго (Самарджич, 59), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Демирал, Околи, Скальвини (Руджери, 87), Мэле (Соппи, 79), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 79), Копмейнерс, Лукман (Малиновский, 65), Муриэль (Хейлунд, 65).

Бийол, Эбосс – Демирал, Лукман, Хатебур