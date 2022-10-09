Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

«Аталанта» с Малиновским потеряла очки, «Специя» с Коваленко проиграла новичку

После выхода украинца бергамаски дважды пропустили
Футбол Серия А (Италия)
09 октября 18:03
«Аталанта» с Малиновским потеряла очки, «Специя» с Коваленко проиграла новичку
Фото - Удинезе

В девятом туре итальянской Серии А «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой». «Монца» обыграла «Специю».

Бергамаски упустили преимущество в два мяча после выхода на 65-й минуте полузащитника Руслана Малиновского. Героями хозяев стали Деулофеу и Перес.

Хавбек Виктор Коваленко вышел в стартовом составе «Специи». Но голы Карлоса Аугусто и Мари принесли победу новичку Серии А. Оба украинца получили оценку 6.7 от SofaScore.

«Аталанта» набрала 21 очко и рискует пропустить «Наполи» в единоличные лидеры. «Монца» обошла «Специю» на два пункта в борьбе за выживание.

Серия А, 8 тур

«Монца» – «Специя» 2:0

Голы: Карлос Аугусто, 32, Мари, 63

«Удинезе» – «Аталанта» 2:2

Голы: Деулофеу, 67, Перес, 78 – Лукман, 36, Муриэль, 56 (пен.)

«Удинезе»: Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 87), Уолас, Ловрич (Арслан, 59), Макенго (Самарджич, 59), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Демирал, Околи, Скальвини (Руджери, 87), Мэле (Соппи, 79), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 79), Копмейнерс, Лукман (Малиновский, 65), Муриэль (Хейлунд, 65).

Предупреждения: Бийол, Эбосс – Демирал, Лукман, Хатебур
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя Монца (футбол) Удинезе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Петраков: «Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию»
Петраков: «Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию»
Футбол Сборная Украины
09 октября 16:16
Коваленко восстановился после травмы
Коваленко восстановился после травмы
Футбол Серия А (Италия)
09 октября 10:10
Звездный экс-партнер Малиновского вернулся на родину
Звездный экс-партнер Малиновского вернулся на родину
Футбол В Европе
05 октября 14:46
FIFA может наложить трансферный бан на «Аталанту» из-за долга российскому клубу
FIFA может наложить трансферный бан на «Аталанту» из-за долга российскому клубу
Футбол Серия А (Италия)
04 октября 09:53
Лидер сборной Украины решил ответить на бред Илона Маска
Лидер сборной Украины решил ответить на бред Илона Маска
Футбол Украинские легионеры
04 октября 09:33
«Аталанта» Малиновского выдала лучший старт сезона Серии А в своей истории
«Аталанта» Малиновского выдала лучший старт сезона Серии А в своей истории
Футбол Серия А (Италия)
03 октября 11:25

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости