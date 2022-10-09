«Аталанта» с Малиновским потеряла очки, «Специя» с Коваленко проиграла новичку
В девятом туре итальянской Серии А «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой». «Монца» обыграла «Специю».
Бергамаски упустили преимущество в два мяча после выхода на 65-й минуте полузащитника Руслана Малиновского. Героями хозяев стали Деулофеу и Перес.
Хавбек Виктор Коваленко вышел в стартовом составе «Специи». Но голы Карлоса Аугусто и Мари принесли победу новичку Серии А. Оба украинца получили оценку 6.7 от SofaScore.
«Аталанта» набрала 21 очко и рискует пропустить «Наполи» в единоличные лидеры. «Монца» обошла «Специю» на два пункта в борьбе за выживание.
Серия А, 8 тур
«Монца» – «Специя» 2:0
Голы: Карлос Аугусто, 32, Мари, 63
«Удинезе» – «Аталанта» 2:2
Голы: Деулофеу, 67, Перес, 78 – Лукман, 36, Муриэль, 56 (пен.)
«Удинезе»: Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 87), Уолас, Ловрич (Арслан, 59), Макенго (Самарджич, 59), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).
«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Демирал, Околи, Скальвини (Руджери, 87), Мэле (Соппи, 79), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 79), Копмейнерс, Лукман (Малиновский, 65), Муриэль (Хейлунд, 65).Предупреждения: Бийол, Эбосс – Демирал, Лукман, Хатебур
Комментарии 0