«Атлетико» удержал победу над «Жироной»
«Атлетико» в матче 8 тура Ла Лиги сумел обыграть «Жирону».
Дубль в матче оформил Анхель Корреа. Аргентинец сделал дубль, забив в каждом из таймов.
Рикельме отыграл один гол во второй половине матча, но спасти игру каталонцам не удалось.
«Атлетико» выиграл второй матч подряд. в Ла Лигу команда поднялась на 4-е место.
АПЛ. 8-й тур:
«Атлетико» – «Жирона» 2:0
Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66
«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Карраско (Сауль, 65), Коке, Витцель (Кондогбиа, 74), Корреа (Жоау Феликс, 74), Матеус Кунья (Мората, 65), Гризманн (Лемар, 65).
«Жирона»: Хуан Карлос, Мартинес (Фернандес, 46), Эспиноса, Хави (Терратс, 84), Буэно, Мигель Гутьеррес (Ян Коуто, 46), Ромеу, Алеиш Гарсия, Эррера (Стуани, 64), Рикельме (Тони Вилья, 81), Кастельянос.
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