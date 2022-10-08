«Атлетико» снова просит Гризманна пойти на сокращение зарплаты
«Атлетико» выкупит Гризманна у «Барселоны»
За небольшие деньги
08 октября 11:59
Антуан Гризманн / Фото: Атлетико
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все-таки станет полноценным игроком мадридского клуба, сообщает Diario Sport.
По информации источника, «Барселона» согласилась продать Гризманна в «Атлетико» за 24 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 10 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего француза в 35 миллионов евро.
Ранее в «Атлетико» попросили Гризманна пойти на снижение зарплаты.
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