«Атлетико» с двумя экс-игроками «Динамо» и Фернандиньо проиграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

Судьбу встречи решил единственный забитый мяч

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Бразильский «Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес.

В финальном матче «красно-черные» минимально переиграли «Атлетико Паранаэнсе», в котором было много знакомых фамилий, которые играли в УПЛ.

К примеру, экс-игрок «Шахтера» Фернандиньо, а также экс-динамовцы Витор Буэно и Витиньо (права на последнего до сих пор принадлежат киевскому клубу).

Единственным мячом во встрече отметился Габриэл Барбоза в концовке первого тайма.

Это третий Кубок Либертадорес для «Фламенго» в истории, ранее они побеждали в 1981 и 2019 годах.