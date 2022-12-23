Авагимян может зимой вернуться в «Черноморец»

Он покинул команду год назад

Полузащитник Артур Авагимян может вернуться в «Черноморец».

Одесский клуб проведет переговоры с «Александрией», где игрок выступал в этом сезоне. На его счету семь матчей.

В «Александрии» сменился тренер, а одесситы планируют усиление. До ухода Авагимян был лидером «Черноморца».

В «Александрию» он перешел год назад. Впрочем, решение будет принимать новый тренер команды Руслан Ротань.