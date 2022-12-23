«Черноморец» хотел вернуть Авагимяна из «Александрии»
Авагимян может зимой вернуться в «Черноморец»
Он покинул команду год назад
23 декабря 16:50
Полузащитник Артур Авагимян может вернуться в «Черноморец».
Одесский клуб проведет переговоры с «Александрией», где игрок выступал в этом сезоне. На его счету семь матчей.
В «Александрии» сменился тренер, а одесситы планируют усиление. До ухода Авагимян был лидером «Черноморца».
В «Александрию» он перешел год назад. Впрочем, решение будет принимать новый тренер команды Руслан Ротань.
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