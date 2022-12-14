«Автобус, полный шл*х». Берлускони приготовил подарок игрокам «Монцы» за победу над «Миланом» или «Ювентусом»

Фото: Reuters

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони заявил Goal.com, что приготовил необычный подарок своим игрокам в случае победы над топ-клубом Серии А.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому я сказал ребятам, что они будут играть с «Миланом», «Ювентусом» и т.д. Так что, если они обыграют одну из этих больших команд, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх».