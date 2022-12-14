«Мы провели хороший матч». Плотницкий прокомментировал победу над «Монцей»
«Автобус, полный шл*х». Берлускони приготовил подарок игрокам «Монцы» за победу над «Миланом» или «Ювентусом»
Команда назначила нового тренера
14 декабря 22:17
Фото: Reuters
Президент «Монцы» Сильвио Берлускони заявил Goal.com, что приготовил необычный подарок своим игрокам в случае победы над топ-клубом Серии А.
«Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде. Он хороший, умный, добрый и способен мотивировать наших ребят.
Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому я сказал ребятам, что они будут играть с «Миланом», «Ювентусом» и т.д. Так что, если они обыграют одну из этих больших команд, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх».
«Монца» назначила тренером Рафаэле Палладино. «Ювентус» команда уже обыгрывала в первом круге.
Нынешний сезон является дебютным для команды в Серии А.
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