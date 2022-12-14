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«Автобус, полный шл*х». Берлускони приготовил подарок игрокам «Монцы» за победу над «Миланом» или «Ювентусом»

Команда назначила нового тренера
Футбол Серия А (Италия)
14 декабря 22:17
«Автобус, полный шл*х». Берлускони приготовил подарок игрокам «Монцы» за победу над «Миланом» или «Ювентусом»
Фото: Reuters

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони заявил Goal.com, что приготовил необычный подарок своим игрокам в случае победы над топ-клубом Серии А.

«Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде. Он хороший, умный, добрый и способен мотивировать наших ребят.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому я сказал ребятам, что они будут играть с «Миланом», «Ювентусом» и т.д. Так что, если они обыграют одну из этих больших команд, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх».


«Монца» назначила тренером Рафаэле Палладино. «Ювентус» команда уже обыгрывала в первом круге.

Нынешний сезон является дебютным для команды в Серии А.

Андрей Усмонов
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Теги

Монца (футбол) Сильвио Берлускони

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