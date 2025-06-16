Автор двух голов сборной Украины: «Бог помогает мне забивать»
Сходил в церковь с Кополовцем перед Евро-2025?
около 1 часа назад
Универсал молодежной сборной Украины Максим Брагару после матча второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) высказался касательно своих двух голов на турнире. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Настроение позитивное. Все довольны, ведь победили, а это для нас самое главное. Первый тайм с нашей стороны был очень хороший, а вот во втором после забитого мяча где-то подсели. Может, результат и не по игре, но все же победили. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Где-то Бог помогает мне забивать. Это моя цель и мечта — забивать за молодежку. Хочется выходить в каждом поединке и показывать свой уровень.
У нас были два по-своему разных матча. Может, мы лучше играли с Данией, но уступили, а тут выиграли. Мы проанализировали наши ошибки в первой встрече и старались их не допускать во второй. Теперь нас ждут Нидерланды — очень сильная команда с качественными футболистами. Интересно будет сыграть с таким соперником.
В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную позицию. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.
Ранее определился лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.
Также главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса подвел итоги матча с Финляндией.
Поделиться