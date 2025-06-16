Универсал молодежной сборной Украины Максим Брагару после матча второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) высказался касательно своих двух голов на турнире. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Настроение позитивное. Все довольны, ведь победили, а это для нас самое главное. Первый тайм с нашей стороны был очень хороший, а вот во втором после забитого мяча где-то подсели. Может, результат и не по игре, но все же победили. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Где-то Бог помогает мне забивать. Это моя цель и мечта — забивать за молодежку. Хочется выходить в каждом поединке и показывать свой уровень.

У нас были два по-своему разных матча. Может, мы лучше играли с Данией, но уступили, а тут выиграли. Мы проанализировали наши ошибки в первой встрече и старались их не допускать во второй. Теперь нас ждут Нидерланды — очень сильная команда с качественными футболистами. Интересно будет сыграть с таким соперником.