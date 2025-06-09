Автор гола Испании: «Поражение от Португалии трудно принять»
Уже без баскского нападающего «Фурия роха» проиграла титул чемпиона Лиги наций в серии пенальти
16 минут назад
Автор гола сборной Испании Микель Ойарсабаль поделился эмоциями от поражения в финале Лиги наций против Португалии (2:2; 3:5 – пен.). Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.
Этот вечер был болезненным, это трудно принять, но со временем все больше оценят это достижение. На мой взгляд, во втором тайме нам было сложнее создавать моменты – мы немного потеряли энергию из-за усталости. Замены улучшили нашу игру, и я очень горжусь этой командой, ведь мы боролись до конца и снова были очень близки к трофею.
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Ранее мнения о игре поделился главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Также поражение своей команды подробно проанализировал наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
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