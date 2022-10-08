Азар обманул главного тренера сборной Бельгии и отправился в ночной клуб перед матчем Лиги наций

Мартинес уже прокомментировал ситуацию

Эден Азар / Фото: Twitter

Вингер «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар обманул главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса, который дал ему выходной, чтобы побыть с семьей, а вместо этого Азар отправился в ночной клуб перед матчем с Нидерландами (0:1) в Лиге наций. Тренер прокомментировал ситуацию, его цитирует RTBF.

«Эден играет важную роль в команде, как человек и как капитан. Мы доверяем нашим игрокам, поэтому ему разрешили провести время со своей семьей или друзьями. За этим стояла неприятная история, но я не собираюсь говорить о ней публично. Это будет решаться внутри команды. Не хочу, чтобы такое повторялось».

Ранее стало известно, что для Азара в «Реале» нашли новую роль.