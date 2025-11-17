Азербайджан устроил Франции проводы на ЧМ. Видео
Соперники Украины завершили отбор в Баку
около 3 часов назад
Франция приехала на матч 6 тура квалификации ЧМ-2026 в статусе участника будущего Мундиаля. Матч в Баку завершился волевой победой вице-чемпионов мира со счетом 3:1.
Азербайджан на радость местной публике открыл счет в матче, но все быстро встало на свои места еще до перерыва, превратив вторую половину встречи в формальность.
Квалификация ЧМ-2026. 6 тур. Группа D
Азербайджан - Франция 1:3
Голы: Дадашов, 4 - Матета, 17, Аклиуш, 30, Махаммадалиев, 45 (автогол)
Франция выиграла нашу группу, готовясь к путешествию в Сев. Америку. В шести поединках команда Дидье Дешама набрала 16 очков.
Азербайджан с одним зачетным баллом в сентябрьском матче с Украиной (1:1) будет наблюдать за турниром по телевидению.
