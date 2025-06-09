Бабогло не смог испортить Спаллетти последний матч в сборной Италии
«Скуадра адзурра» выиграла матч квалификации на чемпионат мира-2026
около 6 часов назад
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Италии на своем поле уверенно обыграла Молдову.
Для главного тренера итальянцев Лучано Спаллетти этот матч стал последним во главе команды. Хозяева пропустили первыми, однако гол Николаеску отменили из-за офсайда.
Далее Италия предсказуемо контролировала ход игры и открыла счет под занавес первого тайма благодаря точному удару Распадори. Почти сразу после перерыва преимущество удвоил Камбьязо, окончательно сняв вопрос о победителе встречи.
Италия после стартового поражения набрала первые три очка в группе I. Отставание от лидера Норвегии составляет девять баллов. Однако у «Скуадры адзурры» есть два матча в запасе.
Чемпионат мира-2026. Квалификация, четвертый тур
Италия – Молдова 2:0
Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, А. Бастони, Раньери (Коппола 83), Камбьязо, С. Риччи (Барелла 46), Фраттези, Тонали, Димарко (Орсолини 46), Распадори (Мальдини 77), Ретеги (Лукка 71)
Молдова: Аврам, Думбравяну, Бабогло, Мудрак, Платице, Ионице (Дрос 72), Бодистяну (Моцпан 58), Рябчук, Каймаков (Стина 66), Постолачи (Перчун 66), Николаеску (Дамашкан 72)
Предупреждения: Фраттези, 85 – Николаеску, 71
Обзор матча будет доступен на странице события Италия – Молдова.
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