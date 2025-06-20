Каталонская Барселона активно подбирает нового форварда, который в перспективе мог бы заменить Роберта Левандовски в атакующей линии команды.

Одним из главных кандидатов на усиление считается Александер Исак из Ньюкасла, однако сумма трансфера в более 100 миллионов евро делает операцию крайне сложной для каталонцев.

В то же время интерес к игрокам существует и со стороны Ньюкасла. Английский клуб нацелился на лидера Барселоны Рафинью. В связи с этим рассматривается возможность обмена, при котором оба футболиста могли бы сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно, об этом сообщило Мadrid-barcelona.com

Ранее сообщалось, что Барселона близка к трансферу лидера Атлетика.