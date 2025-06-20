Барселона готова обменяться лидерами с Ньюкаслом
Исаак может стать игроком каталонского клуба, а Рафинья присоединится к «сорокам»
около 3 часов назад
Каталонская Барселона активно подбирает нового форварда, который в перспективе мог бы заменить Роберта Левандовски в атакующей линии команды.
Одним из главных кандидатов на усиление считается Александер Исак из Ньюкасла, однако сумма трансфера в более 100 миллионов евро делает операцию крайне сложной для каталонцев.
В то же время интерес к игрокам существует и со стороны Ньюкасла. Английский клуб нацелился на лидера Барселоны Рафинью. В связи с этим рассматривается возможность обмена, при котором оба футболиста могли бы сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно, об этом сообщило Мadrid-barcelona.com
Ранее сообщалось, что Барселона близка к трансферу лидера Атлетика.