У «Реала» нет предложений по Азару, но клуб хочет продать бельгийца зимой
«Барселона» готовит предложение игроку «Реала»
У Асенсио завершается контракт в конце сезона
23 декабря 19:10
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может оказаться в «Барселоне».
У игрока завершается контракт в конце сезона. С января он может вести переговоры с другими клубами.
Как отмечается Diari Ara, таким клубом может стать «Барселона». Каталонцы ищут усиление и могут предложить хороший контракт хавбеку.
В ближайшие дни может состояться встреча с агентами Марко.
За «Реал» Асенсио играет с 2015-го года. О новом контракте с мадридцами стороны не договорились.
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