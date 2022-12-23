«Барселона» готовит предложение игроку «Реала»

У Асенсио завершается контракт в конце сезона

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может оказаться в «Барселоне».

У игрока завершается контракт в конце сезона. С января он может вести переговоры с другими клубами.

Как отмечается Diari Ara, таким клубом может стать «Барселона». Каталонцы ищут усиление и могут предложить хороший контракт хавбеку.

В ближайшие дни может состояться встреча с агентами Марко.

За «Реал» Асенсио играет с 2015-го года. О новом контракте с мадридцами стороны не договорились.