Лапорта: «Первый год Хави в «Барселоне» превзошел все ожидания»
«Барселона» не хочет ухода Бускетса. С ним намерены продлить контракт
Полузащитник хочет в МЛС
22 декабря 21:50
Фото: Marca
«Барселона» не хочет ухода полузащитника Серхио Бускетса.
Хавбек намерен покинуть команду в конце сезона. Приоритет – переезд в МЛС.
Каталонцы готовы предложить испанцу контракт еще на год, сообщает Relevo. Серхио хочет соглашение на два года.
У 34-летнего игрока есть предложение из США. Игроку надоели постоянные проблемы с финансами у каталонцев.
Бускетс отыграл 696 матчей за «Барсу».
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