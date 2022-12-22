«Барселона» не хочет ухода Бускетса. С ним намерены продлить контракт

Полузащитник хочет в МЛС

Фото: Marca

«Барселона» не хочет ухода полузащитника Серхио Бускетса.

Хавбек намерен покинуть команду в конце сезона. Приоритет – переезд в МЛС.

Каталонцы готовы предложить испанцу контракт еще на год, сообщает Relevo. Серхио хочет соглашение на два года.

У 34-летнего игрока есть предложение из США. Игроку надоели постоянные проблемы с финансами у каталонцев.

Бускетс отыграл 696 матчей за «Барсу».