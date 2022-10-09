«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»

Каталонцы опережают извечного конкурента по дополнительным показателям

Фото - Сельта Виго

В восьмом туре испанской Примеры «Барселона» на своем поле переиграла «Сельту».

Каталонцам удалось довольно быстро открыть счет. Забитым мячом отличился Педри.

Правда, скользкий счет продержался до самого конца игры. Голевая машина Левандовски промолчала уже во втором матче кряду, несмотря на проведенные 90 минут на поле.

«Барселона» набрала 22 очка и вновь опередила «Реал» по дополнительным показателям. В следующем туре – «Эль-Класико».

Примера, 8 тур

«Барселона» – «Сельта» 1:0

Гол: Педри. 17

«Барселона»: тер Штеген, Бальде (Серджи Роберто, 77), Пике, Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Рафинья (Дембеле, 64), Ферран Торрес (Фати, 63), Левандовски.

«Сельта»: Марчесин, Мальо (Мингеса, 90+3), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 84), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Солари, 75), Аспас, Ларсен (Карлес Перес, 75).

Предупреждения: Альба, Бускетс – Нуньес, Айду, Оскар Родригес