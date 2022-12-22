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«Барселона» отказалась от подписания Бернарду Силвы
Португальца ранее рассматривали на трансфер в испанский клуб
22 декабря 09:41
Фото: Sky Sports
Каталонская «Барселона» отказалась от приобретения португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
Об этом сообщил в Twitter журналист Альфредо Мартинес.
«Барселона» определенно исключает вариант с Бернарду Силвой. Его момент прошел. Летом за ним не вернутся».
Испанцы ранее хотели подписать контракт с 28-летним португальцем.
Напомним, ранее сообщалось, что Силва хочет перейти в «Барселону».
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