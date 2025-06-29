Член правления Барселоны Елена Форт прокомментировала возможное участие Лионеля Месси в торжественном открытии обновленного Камп Ноу. В разговоре с журналистами La Vanguardia Форт уклонилась от четкого ответа, будет ли аргентинский футболист присутствовать на церемонии, однако подтвердила, что клуб обязательно почтит легенду.

Чествование Месси на Камп Ноу должно состояться, когда реконструкция стадиона будет завершена на 100%. Это обязательно произойдет, потому что Месси – лучший игрок в истории Барселоны, – заявила Форт.

Напомним, Лионель Месси покинул Барселону летом 2021 года из-за финансовых трудностей клуба, который не смог предложить ему новый контракт.