Александр Сукманский

Депортиво ждет сложное испытание: команда пытается прервать неудачную серию, а в Ла-Корунью впервые с 2018 года приедет действующий чемпион Испании Барселона.

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Форма команд

После международной паузы Депортиво уступил Алавесу со счетом 1:3. В целом команда одержала лишь одну победу в девяти последних матчах Ла Лиги, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Это может свидетельствовать о завершении периода адаптации после возвращения в элитный дивизион.

В то же время по очкам Депортиво начинает тур ближе к первой семёрке, чем к зоне вылета. К тому же команда ещё не проигрывала два матча чемпионата подряд в нынешнем сезоне. На своём поле клуб не уступает в течение трёх встреч: одна победа и две ничьи. В случае успеха Депортиво впервые с сентября 2017 года может выиграть два подряд домашних матча в высшем дивизионе.

Барселона уверенно отреагировала на два поражения подряд от ПСЖ и мадридского Реала в октябре. Победа над Сабахом в еврокубках со счётом 4:1 в среду стала для каталонцев пятой подряд во всех турнирах.

Перед началом тура Барселона опережает Реал всего на три очка, так что запаса для ошибок в борьбе за первое место почти не осталось. В то же время команда Ханси Флика демонстрирует характер: на прошлой неделе она отыгралась с 0:2 и победила Вильярреал.

Барселона забила 51 гол в нынешнем чемпионате. Это второй лучший результат в истории Ла Лиги после 13 туров. Также каталонцы могут начать сезон с семи побед в первых семи выездных матчах элитного дивизиона. Ранее им это удавалось лишь дважды — и в обоих случаях команда становилась чемпионом.

История противостояний

Барселона проиграла лишь два из последних 25 матчей Ла Лиги против Депортиво: каталонцы одержали 17 побед и шесть раз сыграли вничью.

В семи последних выездах к Депортиво в чемпионате Барселона побеждала шесть раз и потерпела одно поражение. Для сравнения, в предыдущих 17 таких матчах каталонцы одержали лишь три победы, четыре раза сыграли вничью и десять раз проиграли.

Статистика и серии

Депортиво выиграл лишь один из четырех матчей Ла Лиги этого сезона, в которых открывал счет. Еще три встречи завершились вничью.

В четырех из шести последних официальных матчей Депортиво получал минимум три желтые карточки.

Барселона чаще всего в чемпионате уходила на перерыв, ведя в счете: таких матчей у каталонцев девять.

Барселона семь раз в нынешнем сезоне открывала счет в первые 15 минут — это лучший показатель лиги.

Игроки, за которыми стоит следить, и кадровые потери

Нападающий Депортиво Пьер-Эмерик Обамеянг забил 13 голов в 24 матчах за Барселону. Он никогда не проигрывал в Ла Лиге в матчах, в которых забивал за любой из этих клубов: девять побед и три ничьи.

Лучший бомбардир чемпионата перед началом тура Рафинья, на счету которого 15 голов, не забивал в четырех последних матчах за клуб и сборную. В то же время он может рассчитывать на удачный матч против новичка лиги: в этом сезоне бразилец уже оформлял хет-трик во встрече с командой, которая повысилась в классе.

У Депортиво нет новых кадровых проблем. Барселоне из-за дисквалификации не поможет Фермин Лопес. Участие Алехандро Бальде и Родри остается под вопросом, а Ламин Ямаль должен вернуться на поле.

Прогноз на матч

В семи из девяти последних матчей Барселоны в Ла Лиге победа каталонцев сопровождалась голами обеих команд. Прогнозируют, что такой сценарий может повториться и в встрече с Депортиво.

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В матче Депортиво vs Барселона эксперты GGBET считают более вероятной победу гостей — коэффициент 1.27. Тогда как шансы хозяев оценивают в 10. Кто сильнее? Выбирай на ggbet.ua!

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