Барселоне грозит снятие очков в следующей Лиге чемпионов
УЕФА может наказать каталонцев за финансовые нарушения
1 день назад
УЕФА рассматривает возможность дисциплинарного наказания для Барселоны из-за повторного нарушения финансовых правил. Каталонский клуб уже был оштрафован на 500 тысяч евро в июле 2023 года за неправомерное отображение прибыли от продажи нематериальных активов.
Речь шла о первом из так называемых экономических рычагов — продаже 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 миллионов евро сроком на 25 лет в 2022 году. Барселона оспаривала решение, считая наказание непропорциональным, однако Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию.
Как пишет The Times, в том же 2022 году клуб продал еще 15% медиаправ за 400 миллионов евро. Если и эти доходы признают такими, что не являются операционными, Барселона вновь нарушит правила допустимого дефицита бюджета.
В случае подтверждения нарушения, клубу может грозить уменьшение заявки на Лигу чемпионов или даже снятие очков в турнире.