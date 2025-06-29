Бартулович о трансферах Металлиста 1925: «Возможно, кого-то подпишем»
Работа на рынке продолжается
около 1 часа назад
Младен Бартулович / Фото - ФК Заря
Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович не исключает новых трансферов после возвращения со сборов в Австрии. Его слова приводит «УФ».
Я хочу дать шанс всем парням, которые с нами поехали на сборы. Посмотреть, на что способен каждый из футболистов. Трансферная работа продолжается. Металлист 1925 все время в постоянном поиске. Возможно, мы еще кого-то подпишем.
Металлист 1925 в кампании 2024/25 занял третье место в группе Чемпионская Первой лиги и в плей-офф за право выступать в элите одолел Левый Берег (1:0, 1:0).