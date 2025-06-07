Бартулович отреагировал на слухи о смене тренера в Заре
Хорват дал четкий ответ
около 19 часов назад
Младен Бартулович / Фото - ФК Заря
Главный тренер Зари Младен Бартулович поделился последними новостями о планах на межсезонье. Его слова приводит «УФ».
Я всю жизнь в футболе и всегда много пишут. Если на все это обращать внимание, то... Концентрировался на своей работе и думал, как улучшить команду. Мы спокойно работали и не обращали внимания. Интерес других клубов? Были разговоры, но никакой конкретики. Я сосредоточен на работе в Заре. Моё будущее? План работы составлен, идёт процесс поиска и обсуждения игроков. Работаем, - сказал Бартулович.
Бартулович вынес вердикт Супряге в Заре.