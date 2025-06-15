Главный тренер луганской Зарі Младен Бартулович объявил о завершении своей работы с клубом. В обращении на своей странице в Instagram он поблагодарил руководство, игроков и сотрудников за доверие и совместную работу.

"Хочу выразить благодарность футбольному клубу «Заря», президенту Евгению Борисовичу Геллеру за доверие, а также всем работникам клуба и футболистам за проделанную совместную работу.

Было приятно работать вместе и быть частью этого коллектива. Не прощаюсь, говорю всем до новых встреч. «Заря» в моем сердце»