Бартулович покинул Зарю
Наставник поблагодарил луганский клуб за доверие и завершил свою работу в команде
около 2 часов назад
Главный тренер луганской Зарі Младен Бартулович объявил о завершении своей работы с клубом. В обращении на своей странице в Instagram он поблагодарил руководство, игроков и сотрудников за доверие и совместную работу.
"Хочу выразить благодарность футбольному клубу «Заря», президенту Евгению Борисовичу Геллеру за доверие, а также всем работникам клуба и футболистам за проделанную совместную работу.
Было приятно работать вместе и быть частью этого коллектива. Не прощаюсь, говорю всем до новых встреч. «Заря» в моем сердце»
По информации проекта ТаТоТаке, следующим клубом Бартуловича станет харьковский Металлист 1925.
Поделиться